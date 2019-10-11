Домовилися: білоруські дорожники заощадять Україні 80 мільйонів

Компанія "Белавтодор-Україна" виграла великий тендер у Рівненській області й будуватиме дорогу на 80 млн грн дешевше очікуваної вартості. У голдингу переконані: зняти негласну блокаду з білоруських підприємств допоміг візит Олександра Лукашенка до України.

"11 жовтня 2019 року у Рівному підписано найбільший на сьогодні контракт у сфері дорожнього будівництва для білоруських підприємств в Україні. Угода про будівництво нової ділянки автошляху в Рівненській області, який стане частиною майбутнього проєкту "Північний обхід м.Рівне", укладена між Службою автомобільних доріг у Рівненський області та ВАТ "Дорожньо-будівельний трест №2, м.Гомель", що входить до складу голдингу "Белавтодор", – повідомляє відділ зв’язків із громадськістю білоруської компанії.

У тендері, який став найбільшим із проведених у Рівненській області за всі роки незалежності, переможці запропонували найнижчу ціну, завдяки чому обійшли турецьку компанію "Onur" та азербайджанську "Evrascon".

Сума контракту складає 746 млн 999 тис. грн, що майже на 10% менше очікуваної вартості будівництва – 822 млн 467 тис. грн, передбаченої тендерною документацією. У такий спосіб, економія для українського бюджету складе майже 80 млн грн.

Початок будівництва нової шестикілометрової асфальтобетонної дороги, яка матиме по дві смуги в кожному напрямку, планується вже цього року. Триватимуть роботи до кінця 2020 року.

Новий шлях значно покращить транспортну ситуацію в Рівному та Рівненському районі, дасть змогу звільнити обласний центр від транзитних автомобілів, що прямують трасою М-06 з боку Житомира та Києва у напрямку Луцька, сприятиме пожвавленню економічної сфери як місцевих територіальних громад, так і області загалом.

У церемонії підписання контракту взяли участь голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, міський голова Рівного Володимир Хомко, начальник Служби автомобільних доріг у Рівненський області Петро Удовиченко, заступник начальника з розвитку доріг САД у Рівненські області Михайло Федорук, в.о. голови Рівненської районної державної адміністрації Сергій Подолін, директор ВАТ "Дорожньо-будівельний трест №2, м.Гомель" Олександр Петренко, директор ВАТ "Дорожньо-будівельний трест №4, м.Брест" Ігор Шугаєв, директор Спільного українсько-білоруського підприємства "Белавтодор-Україна" Юрій Настенко.

"За останні два роки білоруські дорожньо-будівельні підприємства реалізували й реалізовують півтора десятки проєктів у восьми областях України. Ми й надалі нарощуватимемо свою присутність на українському ринку дорожнього будівництва", – зазначили в "Белавтодор-Україна".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на запрошення п’ятого президента України Петра Порошенка в Україну зайшли білоруські дорожно-будівельні підприємства, які об’єдналися у концерн "Белавтодор-Україна". Однак впродовж тривалого часу, попри репутацію білоруських державних дорожно-будівельних трастів і пропоновані ними найнижчі ціни, їм не давали вигравати великі тендери.

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