Domino's Pizza роками ухилялася від сплати податків в Україні – джерело

У Києві Державна фіскальна служба викрила менеджмент мережі піцерій, що працює під міжнародним брендом, в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн. Джерела OBOZREVATEL повідомили, що йдеться про компанію Domino's Pizza.

"Організована злочинна група здійснювала свою діяльність задля ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час надання послуг мобільного харчування", – заявив т.в.о голови ДФС Дмитро Сосинович. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

За його словами, в результаті спецоперації співробітники ДФС виявили та вилучили в офісних та складських приміщеннях компанії цифрові носії, чорнові записи, фінансові документи та гроші.

"Службові особи, діючи у складі організованої групи, протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей через стаціонарні та інтернет-магазини і приховували реальні обсяги отриманого доходу, використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців", – резюмував Сосинович.

Державна фіскальна служба викрила менеджмент мережі піцерій ДФС Facebook

Державна фіскальна служба викрила менеджмент мережі піцерій ДФС Facebook

Державна фіскальна служба викрила менеджмент мережі піцерій ДФС Facebook

Державна фіскальна служба викрила менеджмент мережі піцерій ДФС Facebook

Державна фіскальна служба викрила менеджмент мережі піцерій ДФС Facebook

Державна фіскальна служба викрила менеджмент мережі піцерій ДФС Facebook

Державна фіскальна служба викрила менеджмент мережі піцерій ДФС Facebook

Державна фіскальна служба викрила менеджмент мережі піцерій ДФС Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві співробітники Державного бюро розслідувань почали проводити обшуки в приміщеннях, якими користуються співробітники Державної податкової служби. Чиновників підозрюють у зловживанні влади задля ухилення від податків.