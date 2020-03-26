Доля була сумною: що стало зі знаменитими брендами СРСР

СРСР дав цілу лінійку відомих і популярних у всьому світі брендів, але доля їхня була різною – іноді навіть сумною.

Про це сказано в матеріалі АиФ.

Автомобілебудування

У країнах Західної Європи "Запорожець" знали під назвами Jalta, Eliette і ZAZ. Однак автомобілі "Москвич-408" і його апгрейд "Москвич-412" як раз в ті роки вважалися вельми і вельми хорошими машинами в Європі.

Його імпортували відразу кілька країн – для Англії робили навіть версію з правим кермом. Втім, вибагливі англійці знайшли недоліки: "Moskvitch-Elite (під такою назвою його експортував СРСР) – парадоксальний автомобіль. Загальна конструкція хороша, проте нехтування вібрацією і шумом коробки передач, туга педаль гальма і повільний розгін позбавляють цей російський borsch сметани".

"Москвич" autocentre.ua

А ось в континентальній Європі "Москвич", навпаки, припав до вподоби. Невисока ціна, ультрамодний дизайн, простота в управлінні, надійність і витривалість. Більш того - в Бельгії фірма Scaldia відкрила завод по збірці радянських "Москвичів". А шведські експерти провели жорсткий тест-драйв і були в захваті: "Ми проїхали спеціальні ділянки шведського ралі, ганяли по стежках, протоптаних тваринами... Нам так і не вдалося зламати машину".

Зараз завод АЗЛК, дітищем якого і була легендарна машина, вже закритий. Бренд "Москвич" викупив німецький концерн Volkswagen.

"Москвич" platesmania.com

Звукозаписна техніка

Радянські касетні магнітофони – унікальні девайси, які після півроку експлуатації вимагали доповнення у вигляді коробка сірників (притискати клавішу "Відтворення", яка западала) і коробки презервативів (міняти паски, що рвуться).

Втім, є як мінімум один бренд, який пережив потрясіння дев'яностих і став реальним відкриттям для західного шоу-бізнесу.

Це скромний тульський завод "Октава", з 1927 р спеціалізується на електроакустичній продукції. Випускає він багато чого, але коником стали мікрофони різних серій.

Так, альбом групи Radiohead "OK Computer" був записаний з використанням мікрофона МК-012. Лондонський звукорежисер, саундпродюсер Стінга і групи Police Х'ю Педхам надає перевагу моделі МК-219: "Ми назвали його електробритвою. Він настільки дешевий і непоказний, що завжди дивуєшся, наскільки чудовий виходить звук".

Радянські мікрофони "Октава" вельми цінують також команди U2 і Iron Maiden. Бренд живий, завод працює, 65% продукції йде на експорт.

Мікрофон "Октава МД-47" rw6ase.narod.ru

Фотоапарати

Мова йтиме про простенький апаратик, який вчинив свого роду переворот. І навіть дав ім'я цілому напрямку фотозйомки.

Ломографія. Жанр, який має на меті відобразити життя таким, яким воно є – без прикрас. Можливо, навіть трохи гіршим, ніж воно є. І вже точно – більш дивним, ніж воно є. Віденським студентам Маттіасу Фігелю і Вольфгангу Странзінгеру попався радянський фотоапарат "ЛОМО Компакт-автомат" – виріб Ленінградського оптико-механічного об'єднання.

"ЛОМО Компакт-автомат" вікіпедія

Об'єктив камери давав настільки дивні спотворення, що хлопці зрозуміли – знайшлася золота жила. У 1992 р. у Відні відкривається перша виставка ломографів, і з тих пір рух тільки зростає, набирає обертів, а бренд ЛОМО став супермодним.

ломографія вікіпедія

Плівковий фотоаппаратік нікуди не подівся. Його виробляють досі пір під тим же брендом LOMO. Правда, виробництво з 2008 року винесено в Китай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нумізмати готові віддати за деякі монети з СРСР цілий статок. Вартість досягає мільйона гривень.

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