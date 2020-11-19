Долару не вдалося впасти нижче психологічної позначки: свіжий курс валют в Україні

У четвер, 19 листопада, долар після тривалого падіння піднявся на 3 копійки – до 28,13 грн. Євро ж впав на 3 коп. і встановився на позначці 33,36 грн. Багато аналітиків впевнені, що вже у грудні долар може підскочити до 29 грн/$.

OBOZREVATEL зібрав для вас актуальні курси валют в банках, обмінниках і на чорному ринку.

1 долар США – 28,13 грн (+3 коп.);

1 євро – 33,36 грн (-3 коп.)

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб підсумував, що на минулому тижні курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку. А вже на цьому тижні прогнозується зниження курсу долара до гривні.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн. Що стосується більш віддаленої перспективи, то до кінця року несподівану допомогу гривні може принести друга хвиля пандемії COVID -19", – пояснив експерт.

На думку опитаних банкірів, до кінця року долар буде коштувати в межах 29 грн. Серед причин ослаблення гривні назвали зростання випадків захворювання коронавірусом і посилення карантинних заходів.

Долар:

Купівля – 28,10 грн/$;

Продаж – 28,35 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,1 грн/€;

Продаж – 33,58 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,25 грн/$;

Продаж – 28,28 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,3 грн/€;

Продаж – 33,4 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,24 грн/$;

Продаж – 28,3 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,3 грн/€;

Продаж – 33,38 грн/€.

Прогноз МВФ по курсу долара в Україні:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше банкіри сказали, скільки коштуватиме долар до кінця року в Україні.