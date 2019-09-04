"Доларів не вистачає": банкам ЄС напророкували масштабні проблеми

Банки Європейського Союзу відчувають брак доларів, оскільки ліквідність американської валюти стискається, що призводить до її зміцнення.

Однією із причин того, що відбувається, стала масштабна програма запозичень Сполучених Штатів, повідомляють "Вести".

Зокрема за III квартал американський Мінфін планує позичити 434 млрд доларів. Такий обсяг можна порівняти лише з кризовими 2008-2009 роками.

"З огляду на той факт, що прибутковості з трежеріс вищі, ніж, наприклад, у Європі, не дивно, що капітал іде з єврозони на борговий ринок США. Крім того, втечам у найменш ризикові активи сприяє невизначеність у торговельній війні і турбулентність на ринках", – відзначають експерти.

У результаті в єврозоні з'явилися ознаки кризи доларової ліквідності. Минулого тижня попит на американську валюту різко зріс і досяг майже 1 млрд доларів – максимуму з кінця минулого року.

"За доларами звернулися відразу три банки, причому позичали вони за ставками вище міжбанківських. По суті, це криза ліквідності, яка може вилитися у проблеми більш істотного масштабу", – підсумували журналісти.

Банки Європейського Союзу відчувають брак доларів, оскільки ліквідність американської валюти стискається

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава одного з найбільших російських банків ВТБ Андрій Костін заявив про необхідність відмови від долара прискореними темпами.

За його словами, план з дедоларизації складається з чотирьох напрямків. Головне — це прискорений перехід у розрахунках з іноземними державами з експортно-імпортних операцій на інші валюти — це може бути євро, юань або рубль.

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