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6 квітня • оновлено в 13:37
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Долара по 50 грн не буде: у "Слузі народу" розповіли, що утримає курс гривні

1.3т
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Безперебійний експорт зернових допоможе Україні уникнути сильного падіння курсу гривні навіть на тлі сильного економічної кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

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Про це написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Сольський.

"Ніякого долара по 50 не буде. Наш аграрний сектор формує до 40% валютної виручки країни. Тому безперебійний експорт зернових – це один з факторів стабілізації фінансового сектора", – підкреслив нардеп.

Долара по 50 грн не буде: у "Слузі народу" розповіли, що утримає курс гривні

Він нагадав, що Мінекономіки постійно проводить моніторинг як цін, так і фізичної наявності продуктів на полицях магазинів у кожній області і їх запасів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністерству посилити такий моніторинг для продуктів соціального значення.

"Восени посіяли 6,4 млн га озимої пшениці. 90% посівів знаходяться у задовільному стані. За попередніми оцінками, в цьому році буде зібрано близько 23 млн т пшениці при внутрішній потребі 8 млн т", - підкреслив депутат, додавши, що схожа ситуація спостерігається і з іншими зерновими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в Україні після декількох тижнів різкого зростання кардинально змінив свою траєкторію. Вже до 12 квітня, як прогнозують аналітики, валюта може опуститися нижче психологічної позначки в 27 грн/$.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара у середньому за рік – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Особа
Микола Сольский
Місце
Україна
Тег
Експорт
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
15 млн т пшеницы спасут экономику Украины! Сухс!
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Кристина Cтефанова, еще равлики
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