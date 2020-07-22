Долара по 26 грн більше не має бути, – міністр економіки Петрашко

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що укріплення гривні до 26–25 грн/$ не має бути. Національна валюта повинна зупинитися на позначці 27–28 грн за долар.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна. Так міністр прокоментував стрімке падіння гривні щодо американської та європейської валют, яке відбувається останнім часом.

"По-перше, я вважаю, що не має бути посилення курсу. Якщо курс зараз 27–28, то він не має ходити до 26–25. Експортери не очікують девальвації курсу. Потрібні стабільність і відсутність коливань, щоб у нас не повторилась ситуація минулого року, за це я найбільше переживаю. Курс 23,5 гривень/долар сильно вдарив і по аграріях, і по металургах. За курсу 28 гривень/долар закупили добрива, засоби захисту, паливо, а продали потім по 23. Хто від цього виграв?" – заявив міністр.

За його словами, коливання курсу вивело маржу з продуктивного сектору у непродуктивний.

"Дохідність по ОВДП тоді зашкалювала й доходила до 30 % за будь-якої відсутності ризику. Як можна було таке допустити? Забрали гроші через курс у промисловців, в аграріїв, без будь-якої підстави, не поповнили резерви, коли могли поповнити. Викуповуйте валюту, у чому питання? Резерви були б більшими і курс був би 27. У нас не було би падіння ВВП. Падіння ВВП заклав не уряд Гончарука, я вважаю, а заклав Національний банк нерозумною курсовою політикою і практично вимиванням у 4-му кварталі грошей із реального сектору економіки для перерозподілу на непродуктивні сектори", – сказав Петрашко.

Він наголосив, що в Україні в жодному разі не можна було допустити посилення курсу гривні, оскільки наша країна тільки розвивається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що поважає незалежність Національного банку, але при цьому курс долара має бути близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства-експортери.

Відтоді гривня дуже сильно обвалилася щодо євро та долара.

Ідею штучно обвалювати гривню вже розкритикували й економісти, і колишні чиновники.

Якщо завдання президента Володимира Зеленського виконають і курс долара підвищать до 30 грн/$, інфляція прискориться на 2,2 %, подорожчає комуналка, бензин і газ.

Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева різко розкритикувала Зеленського за його слова про долар.

Пізніше стало відомо, якими будуть наслідки обвалу гривні.