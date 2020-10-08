Долар дешевшає другий день поспіль: що буде з курсом у 2021 році

В Україні долар перейшов до зниження щодо гривні – американська валюта дешевшає другий день поспіль. Євро ж показує нестабільні скачки по вартості. Експерти вважають, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн.

За даними НБУ, долар подешевшав на 2 копійки, а євро на 15 копійок.

Курс НБУ на 8 жовтня

1 долар США – 28,32 грн (-2 коп.);

1 євро – 33,33 грн (-15 коп.).

*Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,1 грн/$;

Продаж – 28,55 грн/$.

Євро:

Купівля – 32,05 грн/€;

Продаж – 33,7 грн/€.

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,27 грн/$;

Продаж – 28,32 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,16 грн/€;

Продаж – 33,22 грн/€.

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,28 грн/$;

Продаж – 28,33 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,17 грн/€;

Продаж – 33,26 грн/€.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні в 2021 році до 28,4 грн/$ у порівнянні з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати в наступному році близько 29,1 грн/$.

Аналітик Володимир Мазуренко, зокрема, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні сягнути 30 грн.

Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс буде коливатися у наступному році біля вже звичної позначки в 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні і перейти психологічну позначку в 29 грн/$.