Долар уже кілька днів іде в мінус: курс валют в Україні б'є рекорди
НБУ встановив офіційний курс долара в Україні на 15 травня на позначці 26,67 грн за долар. Валюта вже кілька днів іде в мінус – подешевшала щодо гривні на 1 копійку за добу і б'є рекордні позначки вартості за весь період карантину.
Євро при цьому закріпився на позначці 28,78 грн, що на 24 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Така інформація випливає з даних на сайті НБУ та інформаційних майданчиків.
Курс валют НБУ на 15 травня
100 доларів США – 2667 грн (-1 коп.)
100 євро – 2878 грн (-24 коп.)
Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 26,6 грн/$
Продаж – 26,95 грн/$
Євро:
Купівля – 28,56 грн/€
Продаж – 29,1 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,75 грн/$
Продаж – 26,82 грн/$
Євро:
Купівля – 28,91 грн/€
Продаж – 28,98 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,77 грн/$
Продаж – 26,83 грн/$
Євро:
Купівля – 28,72 грн/€
Продаж – 28,80 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня НБУ встановив офіційний курс долара в Україні на позначці 26,68 грн за долар, а євро при цьому встановився на позначці у 29,02 грн.