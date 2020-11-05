Долар уперше за тиждень подешевшав: новий курс валют в Україні

Курс долара в Україні вперше за тиждень опустився. Американська валюта подешевшала на 10 копійок і встановилася на позначці у 28,5 грн/$.

Зокрема, євро впало на 6 коп. за добу – до 33,42 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 5 листопада

1 долар США – 28,5 грн (-10 коп.);

1 євро – 33,42 грн (-6 коп.).

Курс долара НБУ Нацбанк

Курс євро НБУ Нацбанк

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

На думку аналітика "Центру біржових технологій" Максима Орищака, введення в Україні жорсткого карантину стане тригером для падіння національної валюти.

"Рівні 30-32, спекулятивно, з'являться на біржових екранах дуже швидко, в банках, зокрема, курс буде високим. Це може спровокувати бажання населення "зафіксувати прибуток по девальвації", а значить приплив тих, хто буде конвертувати долари і євро в гривню може збалансувати курс і більшої девальвації не відбудеться", – пояснив він.

За його словами, аналітики не чекають більш різкої девальвації, ніж до рівня 30-32 грн за долар. Орищак підкреслив, що населенню панікувати не варто через ослаблення гривні, оскільки інфляції при цьому чекати не доводиться.

"Уряд країни прекрасно розуміє, що за відсутності грошових надходжень у населення стрімко скоротиться товаровжиток (якщо люди сядуть на карантин, то вони не будуть отримувати заробітну плату, а накопичень у населення небагато, отже, споживати будуть дедалі менше й менше не тільки товарів тривалого користування, а й товарів першої необхідності). Такий сценарій розвитку для країни неприйнятний, тому можна чекати, що різкі курсові коливання будуть намагатися балансувати інтервенціями, зокрема", – підсумував експерт.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,3 грн/$;

Продаж – 28,7 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 33,1 грн/€;

Продаж – 33,48 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,45 грн/$;

Продаж – 28,55 грн/$.

Курс долара в обмінниках Tables Finance

Євро:

Купівля – 33,15 грн/€;

Продаж – 33,33 грн/€.

Курс євро в обмінниках Tables Finance

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,45 грн/$;

Продаж – 28,51 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 33,2 грн/€;

Продаж – 33,3 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Прогноз МВФ по курсу валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, агентство Bloomberg визначило найгіршу валюту у світі в жовтні.