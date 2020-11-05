Долар уперше за тиждень подешевшав: новий курс валют в Україні
Курс долара в Україні вперше за тиждень опустився. Американська валюта подешевшала на 10 копійок і встановилася на позначці у 28,5 грн/$.
Зокрема, євро впало на 6 коп. за добу – до 33,42 грн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.Курс НБУ на 5 листопада
1 долар США – 28,5 грн (-10 коп.);
1 євро – 33,42 грн (-6 коп.).
*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.
Прогнози аналітиків
На думку аналітика "Центру біржових технологій" Максима Орищака, введення в Україні жорсткого карантину стане тригером для падіння національної валюти.
"Рівні 30-32, спекулятивно, з'являться на біржових екранах дуже швидко, в банках, зокрема, курс буде високим. Це може спровокувати бажання населення "зафіксувати прибуток по девальвації", а значить приплив тих, хто буде конвертувати долари і євро в гривню може збалансувати курс і більшої девальвації не відбудеться", – пояснив він.
За його словами, аналітики не чекають більш різкої девальвації, ніж до рівня 30-32 грн за долар. Орищак підкреслив, що населенню панікувати не варто через ослаблення гривні, оскільки інфляції при цьому чекати не доводиться.
"Уряд країни прекрасно розуміє, що за відсутності грошових надходжень у населення стрімко скоротиться товаровжиток (якщо люди сядуть на карантин, то вони не будуть отримувати заробітну плату, а накопичень у населення небагато, отже, споживати будуть дедалі менше й менше не тільки товарів тривалого користування, а й товарів першої необхідності). Такий сценарій розвитку для країни неприйнятний, тому можна чекати, що різкі курсові коливання будуть намагатися балансувати інтервенціями, зокрема", – підсумував експерт.Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,3 грн/$;
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Продаж – 33,48 грн/€.
Долар:
Купівля – 28,45 грн/$;
Продаж – 28,55 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,15 грн/€;
Продаж – 33,33 грн/€.
Долар:
Купівля – 28,45 грн/$;
Продаж – 28,51 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,2 грн/€;
Продаж – 33,3 грн/€.
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
2020 рік – 27,20 грн/долар
2021 рік – 28,12 грн/долар
2022 рік – 27,96 грн/долар
2023 рік – 28,10 грн/долар
2024 рік – 28,10 грн/долар
2025 рік – 28,10 грн/долар
Як повідомляв OBOZREVATEL, агентство Bloomberg визначило найгіршу валюту у світі в жовтні.