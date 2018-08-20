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Долар впав: в Україні значно виріс курс гривні

7.2тЧитати новину російською

Національна валюта України в понеділок, 20 серпня, зміцнилася відносно долара на 20 копійок - до 27,71 грн/$.

Як повідомляє прес-служба НБУ, торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися котируваннями 27,77/27,82 грн за долар, до 12:00 ціни знизилися до 27,69/27,71 грн за долар.

Ринок євро-гривня відкрився на рівні 31,7/31,76 грн, після 12:00 ціни пішли вниз 31,58/31,6 грн.

Як зазначається, гривня на початку тижня відскочила після тривалого падіння на попередньому тижні.

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У коментарі виданню "Мінфін" фахівці називають посилення гривні ситуативним і пов'язують його з тим, що 20 серпня - "останній день активних бюджетних проплат у більшості клієнтів".

"У компаній залишається мало часу на розрахунки з державою, і це призводить до зростання потреби у гривні. Частина експортерів збільшить обсяги продажів валюти, чим скористаються як імпортери, так і сам НБУ", - зазначено у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 20 серпня в Україні курс долара за вихідні виріс на 27 копійок.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкти
Українакурс валютдолар
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
У когo гипeртoния - срoчно чиcтитe соcyды! Этo нaвсeгда сбиваeт дaвлeние до 120/80 за 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
У когo гипeртoния - срoчно чиcтитe соcyды! Этo нaвсeгда сбиваeт дaвлeние до 120/80 за 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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Ответить
0
1

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