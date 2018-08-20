Долар впав: в Україні значно виріс курс гривні

Національна валюта України в понеділок, 20 серпня, зміцнилася відносно долара на 20 копійок - до 27,71 грн/$.

Як повідомляє прес-служба НБУ, торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися котируваннями 27,77/27,82 грн за долар, до 12:00 ціни знизилися до 27,69/27,71 грн за долар.

Ринок євро-гривня відкрився на рівні 31,7/31,76 грн, після 12:00 ціни пішли вниз 31,58/31,6 грн.

Як зазначається, гривня на початку тижня відскочила після тривалого падіння на попередньому тижні.

У коментарі виданню "Мінфін" фахівці називають посилення гривні ситуативним і пов'язують його з тим, що 20 серпня - "останній день активних бюджетних проплат у більшості клієнтів".

"У компаній залишається мало часу на розрахунки з державою, і це призводить до зростання потреби у гривні. Частина експортерів збільшить обсяги продажів валюти, чим скористаються як імпортери, так і сам НБУ", - зазначено у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 20 серпня в Україні курс долара за вихідні виріс на 27 копійок.