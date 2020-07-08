Долар впав нижче за психологічну позначку: гривня сильно зміцнилася за добу

Валентина Гембарська Економіка 09:40, 8.07.2020 Оновлено: 10:21, 8.07.2020

Офіційний курс долара в середу, 8 липня, впав нижче за психологічну позначку і встановився на рівні26,93 грн (-19 коп.). Довідковий курс євро становить 30,4 грн (-32 коп.).

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 8 липня

  • 100 доларів США – 2693 грн;

  • 100 євро – 3040 грн.

Курс валют
(Сайт НБУ)
Курс валют
(Сайт НБУ)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,8 грн/$

  • Продаж – 27,1 грн/$

Курс валют
(Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 30,0 грн/€

  • Продаж – 30,4 грн/€

Курс валют
(Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,91 грн/$

  • Продаж – 26,96 грн/$

Курс валют
(Kurs.com)

Євро:

  • Купівля – 30,18 грн/€

  • Продаж – 30,28 грн/€

Курс валют
(Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,9 грн/$

  • Продаж – 26,95 грн/$

Курс валют
(Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 30,17 грн/€

  • Продаж – 30,25 грн/€

Курс валют
(Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України встановив курс долара на вівторок, 7 липня, на позначці 27,12 грн (-5 коп.). Довідковий курс євро склав 30,72 грн (+22 коп.).

Коментувати
Економіка

Дивіться також

ЗСУ розгромили позиції терористів на Донбасі: багато загиблих

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили"

Уничтожение украинского села грозит потерей Украины

Зеленський зізнався в порушенні законодавства: на нього чекає суд

Усім на нас начхати, – українська медсестра про зарплату в 4200 грн