Долар впав нижче психологічної позначки: гривня сильно зміцнилася за добу

Офіційний курс долара в середу, 8 липня, впав нижче психологічної позначки і встановився на рівні – 26,93 грн (-19 коп.). Довідковий курс євро становить 30,4 грн (-32 коп.).

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 8 липня

100 доларів США – 2693 грн;

100 євро – 3040 грн.

Курс валют (Сайт НБУ)

Курс валют (Сайт НБУ)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,8 грн/$

Продаж – 27,1 грн/$

Курс валют (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,0 грн/€

Продаж – 30,4 грн/€

Курс валют (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,91 грн/$

Продаж – 26,96 грн/$

Курс валют (Kurs.com)

Євро:

Купівля – 30,18 грн/€

Продаж – 30,28 грн/€

Курс валют (Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,9 грн/$

Продаж – 26,95 грн/$

Курс валют (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,17 грн/€

Продаж – 30,25 грн/€

Курс валют (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України встановив курс долара на вівторок, 7 липня, на позначці 27,12 грн (-5 коп.). Довідковий курс євро склав 30,72 грн (+22 коп.).