Долар впав нижче психологічної позначки: гривня сильно зміцнилася за добу
В Україні впав курс долара.
Офіційний курс долара в середу, 8 липня, впав нижче психологічної позначки і встановився на рівні – 26,93 грн (-19 коп.). Довідковий курс євро становить 30,4 грн (-32 коп.).
Про це сказано на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 8 липня
100 доларів США – 2693 грн;
100 євро – 3040 грн.
Курс валют (Сайт НБУ)
Курс валют (Сайт НБУ)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,8 грн/$
Продаж – 27,1 грн/$
Курс валют (Мінфін)
Євро:
Купівля – 30,0 грн/€
Продаж – 30,4 грн/€
Курс валют (Мінфін)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,91 грн/$
Продаж – 26,96 грн/$
Курс валют (Kurs.com)
Євро:
Купівля – 30,18 грн/€
Продаж – 30,28 грн/€
Курс валют (Kurs.com)
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,9 грн/$
Продаж – 26,95 грн/$
Курс валют (Мінфін)
Євро:
Купівля – 30,17 грн/€
Продаж – 30,25 грн/€
Курс валют (Мінфін)
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України встановив курс долара на вівторок, 7 липня, на позначці 27,12 грн (-5 коп.). Довідковий курс євро склав 30,72 грн (+22 коп.).