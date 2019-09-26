Долар обвалився до нової позначки: на скільки зміцнилася гривня

В Україні курс долара в четвер, 26 вересня, опустився на 6 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,28 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 7 копійок і становить 26,71 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,12 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 8 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,48 грн/€.

Так, за день європейська валюта подешевшала на 15 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!