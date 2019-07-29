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Долар впав до нового мінімуму: експерт пояснив чому

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В Україні торгівля на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 29 липня, почалася з незначного зростання курсу долара, однак через декілька годин котирування американської валюти обвалилися.

Вартість долара падає, оскільки на українському ринку домінує валютна пропозиція, повідомив фінансовий експерт Василь Невмержицький у коментарі UBR.

"Нацбанк із самого ранку вийшов скуповувати долар по 25,30 грн/$, й одразу придбав приблзно $20 млн. Після цього котирування впали на 25,28 грн/$, а потім пішли ще нижче", – зазначив він.

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"До 11 години НБУ поставив курс купівлі на рівні 25,25 грн/$, готовий збирати все з ринку", – підсумував Невмержицький.

Нагадаємо, що 26 липня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,48 грн/$.

Так, цього дня був зафіксований мінімальний курс гривні з початку 2019 року. Максимальний курс національної валюти України спостерігався 11 січня – 28,27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні у липні коливатиметься в діапазоні 26-27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту підвищуватиметься.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют НБУ
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