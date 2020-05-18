Офіційний курс долара в Україні на 18 травня встановлено на позначці 26,63 грн за долар. Валюта дешевшає вже кілька днів поспіль – знизилася щодо гривні на 4 копійки за добу. Національна валюта пробиває мінімальні позначки за весь період карантину.
Євро при цьому закріпився на позначці 28,76 грн, що на 2 копійки менше, ніж у попередній банківський день.
Така інформація випливає з даних на сайті НБУ та інформаційних майданчиків.
Курс валют НБУ на 18 травня
100 доларів США – 2663 грн (-4 коп.)
100 євро – 2876 грн (-2 коп.)
НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют
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Курс валют
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Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,55 грн/$
Продаж – 26,59 грн/$
Курс валют
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Євро:
Купівля – 28,5 грн/€
Продаж – 28,9 грн/€
Курс валют
Скриншот
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,74 грн/$
Продаж – 26,77 грн/$
Курс валют
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Євро:
Купівля – 28,93 грн/€
Продаж – 28,96 грн/€
Курс валют
Скриншот
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,70 грн/$
Продаж – 26,78 грн/$
Курс валют
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Євро:
Купівля – 28,66 грн/€
Продаж – 28,75 грн/€
Курс валют
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Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку аналітиків, в Україні найближчим часом курс долара може опуститися до 26,5-26,6 грн/$ і досягти рекордно низької за час карантину позначки.
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