18 травня національна валюта зміцнилася до мінімальних позначок за карантин

У травні курс долара і євро в Україні почав сильно знижуватися

Гривня істотно "просіла" через карантин, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу

Офіційний курс долара в Україні на 18 травня встановлено на позначці 26,63 грн за долар. Валюта дешевшає вже кілька днів поспіль – знизилася щодо гривні на 4 копійки за добу. Національна валюта пробиває мінімальні позначки за весь період карантину.

Євро при цьому закріпився на позначці 28,76 грн, що на 2 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Така інформація випливає з даних на сайті НБУ та інформаційних майданчиків.

Курс валют НБУ на 18 травня

100 доларів США – 2663 грн (-4 коп.)

100 євро – 2876 грн (-2 коп.)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют Скриншот

Курс валют Скриншот

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,55 грн/$

Продаж – 26,59 грн/$

Курс валют Скриншот

Євро:

Купівля – 28,5 грн/€

Продаж – 28,9 грн/€

Курс валют Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,74 грн/$

Продаж – 26,77 грн/$

Курс валют Скриншот

Євро:

Купівля – 28,93 грн/€

Продаж – 28,96 грн/€

Курс валют Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,70 грн/$

Продаж – 26,78 грн/$

Курс валют Скриншот

Євро:

Купівля – 28,66 грн/€

Продаж – 28,75 грн/€

Курс валют Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку аналітиків, в Україні найближчим часом курс долара може опуститися до 26,5-26,6 грн/$ і досягти рекордно низької за час карантину позначки.

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