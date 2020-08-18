Долар упав до мінімальних позначок за два роки

Вартість долара США на світових ринках упала до дворічного мінімуму щодо основних валют.

Про це сказано в матеріалі Reuters. Зазначається, що основні фінансові гравці штучно обвалюють долар і зміцнюють євро. Також валюта перебуває під тиском низької прибутковості і похмурих економічних даних у США.

Долар роками зміцнювався, але пандемія коронавірусу сильно вдарила по найбільшій економіці світу – США – і змусила інвесторів шукати можливості зростання в інших місцях.

Востаннє індекс долара впав на 0,3% до 92,55/$ після падіння до 92,46/$ – найнижчого рівня з червня 2018 року.

"Інвестори вважали за краще висловлювати свій негативний погляд на долар за допомогою валютної пари, яка торгується більше за інші у світі – євро/долар, – підштовхуючи позиції щодо євро до нового рекордного максимуму за тиждень", – сказано в матеріалі.

На думку глави відділу продажів гедж-фондів Mizuho Ніла Джонса, слабкість долара ще не закінчилася.

Він сказав, що вся увага була прикута до ключового психологічного рівня – 1,20 долара до євро, і європейську валюту чекає подальше зростання, якщо цей рівень буде пробито.

За словами аналітиків, незважаючи на те, що в останні тижні він падав, долар залишається на 27% вищим за рівень 2011 року. Передбачається, що американська валюта може ще більше впасти, особливо на основі зважених даних щодо торговельної активності в США.

"Є багато причин для падіння долара і ще більше для відновлення євро. Наприклад, долар міг ослабнути через зміну політики Федеральної резервної системи США", – сказав макро-стратег Societe Generale Кіт Джукс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, долар США вже у 2021 році може втратити лідерські позиції серед головних світових валют.