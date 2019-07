Долар упаде, а світ чекає валютна війна? Що буде з Україною

США вже в найближчі тижні можуть почати повноцінну валютну війну.

Вона стосуватиметься насамперед великих країн, зокрема Китаю та Індії, а також економіки Європейського Союзу. Але вдарить вона і по Україні, яка досить болісно реагує на масштабні потрясіння.

Що чекає гривню і як мінімізувати збитки – розбирався OBOZREVATEL.

Через політику президента США Дональда Трампа. Справа в тому, що вже у 2020 році в Штатах пройдуть чергові президентські вибори. Глава Білого дому щосили готується поборотися за другий термін. Саме тому він працює одразу на кількох напрямках, починаючи від врегулювання ядерного виклику в Північній Кореї і закінчуючи поліпшенням економічної ситуації безпосередньо у Штатах.

Примітно, що в нинішній ситуації економічний добробут американців великою мірою залежить від зовнішньої політики країни. Зокрема, експорту та імпорту товарів, конкуренції з багатьма економічними гігантами, особливо Китаєм.

Не встигли економісти відійти від торгової війни з Пекіном, США вже готуються почати валютну. Йдеться про спеціальне знецінення долара з метою збільшення імпорту і експорту товарів. В теорії такий крок дасть можливість створити нові робочі місця і суттєво поліпшити позиції американських виробників.

"Китай і Європа грають у великі маніпуляції з валютою і закачують гроші в свої системи для того, щоб конкурувати зі США. Ми повинні відповідати тим же або залишатися манекенами, які сидять склавши руки і ввічливо дивляться, як інші країни продовжують грати в свої ігри – як вони роблять роками", – написав ще на початку липня в своєму Twitter Дональд Трамп.

