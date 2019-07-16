Долар упаде, а світ чекає валютна війна? Що буде з Україною

США вже в найближчі тижні можуть почати повноцінну валютну війну.

Вона стосуватиметься насамперед великих країн, зокрема Китаю та Індії, а також економіки Європейського Союзу. Але вдарить вона і по Україні, яка досить болісно реагує на масштабні потрясіння.

Що чекає гривню і як мінімізувати збитки – розбирався OBOZREVATEL.

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Світ, імовірно, чекає нова війна. Цього разу валютна. США готуються значно знизити вартість власної валюти;

Такий крок президент Дональд Трамп робить для боротьби з економічним впливом Китаю і ЄС. Також із метою посилення позицій перед початком президентської кампанії в 2020 році;

Україну в цьому контексті чекають суперечливі часи. З одного боку, країна може заробити на імпорті високотехнологічних товарів. З іншого – втратити великі гроші через неконкурентний експорт, коли вітчизняна продукція просто коштуватиме дорожче;

Економісти радять уряду й президенту, а також іншим регулятором із розумом підійти до виклику. Україна не є глобальним економічним гравцем, але валютна війна може прямо торкнутися її інтересів.

Чому почнеться валютна війна?

Через політику президента США Дональда Трампа. Справа в тому, що вже у 2020 році в Штатах пройдуть чергові президентські вибори. Глава Білого дому щосили готується поборотися за другий термін. Саме тому він працює одразу на кількох напрямках, починаючи від врегулювання ядерного виклику в Північній Кореї і закінчуючи поліпшенням економічної ситуації безпосередньо у Штатах.

Примітно, що в нинішній ситуації економічний добробут американців великою мірою залежить від зовнішньої політики країни. Зокрема, експорту та імпорту товарів, конкуренції з багатьма економічними гігантами, особливо Китаєм.

Не встигли економісти відійти від торгової війни з Пекіном, США вже готуються почати валютну. Йдеться про спеціальне знецінення долара з метою збільшення імпорту і експорту товарів. В теорії такий крок дасть можливість створити нові робочі місця і суттєво поліпшити позиції американських виробників.

"Китай і Європа грають у великі маніпуляції з валютою і закачують гроші в свої системи для того, щоб конкурувати зі США. Ми повинні відповідати тим же або залишатися манекенами, які сидять склавши руки і ввічливо дивляться, як інші країни продовжують грати в свої ігри – як вони роблять роками", – написав ще на початку липня в своєму Twitter Дональд Трамп.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2019 г.

Зокрема зазначений крок торкнеться економік Європейського Союзу і Китаю, які є прямими конкурентами США в міжнародних економічних відносинах. Невеликий екскурс в історію валютних воєн зробив у своїй авторській колонці Джеймс Гарольд, професор Прінстонського університету.

Дональд Трамп

"44 країни, які брали участь у Бреттон-Вудській конференції 1944 року, домовилися про систему, яка гарантує стабільні валютні курси. Домінуючу позицію на цих переговорах мали США, а вони були твердо налаштовані створити відкритий міжнародний порядок, вільний від мит і торговельних воєн. У всіх інших країн не було іншого вибору, окрім як встановити такий валютний курс, який би дозволяв їм підтримувати більш-менш збалансований зовнішній рахунок.

Відтоді загроза торговельної війни завжди передбачала повернення валютних суперечок. І під час ескалації конфлікту було неминуче, що Трамп згодом зосередить свою увагу на монетарній політиці інших країн. Він уже давно звинувачує Китай у девальвації своєї валюти (хоча Китай робить щось прямо протилежне).

А у відповідь на нещодавнє оголошення голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі про початок нового раунду кількісного пом'якшення, Трамп написав твіт: "Їм уже багато років усе це сходить із рук, так само як і Китаю та іншим країнам", – цитує слова Гарольда "Новое время".

Саме тому багато економістів прогнозують початок валютної війни вже в найближчі місяці. Користуючись силою Федеральної резервної системи, Адміністрація Білого Дому може прямо впливати як на зниження валютної ставки, так і на введення окремих санкцій проти низки країн. З огляду на бізнес-підхід до міжнародних відносин із боку Трампа, "валютна війна" в активній її фазі цілком реальна.

Правда, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко вважає, що риторику Дональда Трампа не варто перебільшувати. Незважаючи на всі заяви, а також торгову війну з Китаєм, Федеральний резерв США поки не готовий піти на такий крок на догоду Білому Дому. Та й надто процентну ставку знижувати, на думку економіста, ніхто у Вашингтоні не буде.

"Я б не розцінював заяви Трампа як початок валютної війни, тому що Китай і ЄС можуть також відповісти. Зараз 3 валюти змагатимуться, але ми, на жаль, не можемо з ними на рівних конкурувати, нам потрібно плисти за течією", – розповів OBOZREVATEL Савченко.

Що чекає Україну

У цій ситуації Україні важливо правильно зорієнтуватися. Країна не є економічним гігантом, і прямо не підпадає під удар можливих "великих розборок" США, Китаю і ЄС. Але цілком може як постраждати від їхніх наслідків, так і заробити дивіденди.

Економіст Василь Невмержицький пояснює, що Україні варто звернути увагу насамперед на експорт своєї продукції. Простіше кажучи, якщо зараз одна одиниця товару може бути продана за 1 долар, то у випадку різкого зміцнення гривні і падіння долара, аналогічний товар коштувати вже 1,5 долара. А це на міжнародних ринках досить велика проблема.

"Країна повинна стратегічно визначитися – "Чого я хочу?". Якщо ми підтримаємо експортну галузь, яка нам дає рентабельність, прибуток і робочі місця, то ми робимо тут заходи. Адже курс – основа з імпорту та експорту, але тут важливо звернути увагу і на мита. Курс може й падати, Китай прийде на наш ринок і запропонує вигідніший товар, і тут наша країна повинна регулювати процес митами, щоб зберегти статус-кво", – розповідає OBOZREVATEL Невмержицький.

Але є в майбутній валютній війні й позитив. Так, через падіння долара в українських компаній з'явиться "вікно можливостей" під час імпорту продукції. Тут, правда, Василь Невмержицький акцентує увагу на якість ввезених в Україну товарів.

Тобто стрибком долара потрібно користуватися не для закупівлі бананів або іншої сировинної продукції, зокрема високотехнологічної, яку за нинішнього курсу досить дорого купити.

"Це момент, щоб закупити імпортне хороше обладнання для виробництва. Такі придбання можуть поліпшити продуктивність праці, її якість. Я б тут закупив відмінне німецьке обладнання, комбайни якісь, наприклад, а не просто сировину", – пояснює економіст.

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