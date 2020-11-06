Курс долара розвернувся на 180 градусів: скільки коштує валюта в Україні

Курс долара в Україні розвернувся на 180 градусів і почав плавно дешевшати. Американська валюта упала в ціні на 14 копійок і встановилася на позначці у 28,36 грн/$.

Водночас євро виріс на 16 коп. за добу – до 33,58 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 6 листопада

1 долар США – 28,36 грн (-14 коп.);

1 євро – 33,58 грн (-16 коп.).

Курс долара НБУ Нацбанк

Курс євро НБУ Нацбанк

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

На думку аналітика "ТелеТрейд" Сергія Родлера, повноцінний карантин, який ми спостерігали навесні, не буде введений. "Складається відчуття, що подібний результат вже врахований в поточних котуваннях, а значить, різких рухів курсу очікувати не варто", – вважає він.

"А втім, загальна ситуація складається явно не на користь гривні і інших валют країн, що розвиваються, які дешевшають через високий попит на долар як захисного інструменту. Тільки-но пристрасті навколо американських виборів вляжуться, тиск на курс має трохи ослабнути. Однак сам факт повторного карантину в Німеччині, Великобританії і Франції і супутні йому побоювання за стан глобальної економіки будуть чинити негативний ефект на курс", – пояснив Родлер.

За його прогнозом, надалі курс долара виросте щонайменше до 29,1 грн.

"Цей рівень був закладений у проєкт бюджету на 2021 рік, але може стати реальністю вже в кінці нинішнього року. Порятунок із цієї ситуації один – диверсифікація заощаджень. Як ми бачимо, під час зростання невизначеності люди по всьому світу скуповують долар, який за рівнем довіри обходить навіть золото. Не варто купувати "американця" відразу на всі наявні кошти. Краще розтягнути процес у часі, щоб мати можливість збільшувати валютні заощадження під час корекції", – повідомив аналітик.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,0 грн/$;

Продаж – 28,4 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 33,1 грн/€;

Продаж – 33,5 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,3 грн/$;

Продаж – 28,37 грн/$.

Курс долара в обмінниках Tables Finance

Євро:

Купівля – 33,25 грн/€;

Продаж – 33,4 грн/€.

Курс євро в банках Tables Finance

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,3 грн/$;

Продаж – 28,37 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 33,28 грн/€;

Продаж – 33,38 грн/€.

Курс євро в обмінниках Мінфін

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Прогноз МВФ по курсу валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада американська валюта подешевшала на 10 копійок і встановилася на позначці у 28,5 грн/$. Водночас євро впав на 6 коп. за добу – до 33,42 грн.