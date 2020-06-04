Долар відкотився майже на докарантинні позначки: гривня сильно зміцнилася
В Україні офіційний курс долара знижується щодо гривні вже більш як тиждень. У четвер, 4 червня, американська валюта подешевшала на 4 копійки та встановилася на позначці 26,75 грн/$. Євро водночас подорожчало на 5 копійок і зупинилося на позначці 29,96 грн.
Про це йдеться на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 4 червня
100 доларів США – 2675 грн (-4 коп.)
100 євро – 2996 грн (+5 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,60 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Євро:
Купівля – 29,55 грн/€
Продаж – 30,1 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,76 грн/$
Продаж – 26,94 грн/$
Євро:
Купівля – 29,66 грн/€
Продаж – 30,01 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,71 грн/$
Продаж – 26,78 грн/$
Євро:
Купівля – 29,65 грн/€
Продаж – 29,78 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня НБУ знизив офіційний курс долара на 3 червня на 2 копійки та встановив на позначці 26,79 грн/$.