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4 червня • оновлено в 10:20
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Долар відкотився майже на докарантинні позначки: гривня сильно зміцнилася

  • Долар сильно подешевшав за останні тижні

  • Гривня зміцнилася та взяла курс на докарантинні позначки

  • Євро тим часом не демонструє єдиної динаміки – то дешевшає, то дорожчає щодо гривні

2.9т
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В Україні офіційний курс долара знижується щодо гривні вже більш як тиждень. У четвер, 4 червня, американська валюта подешевшала на 4 копійки та встановилася на позначці 26,75 грн/$. Євро водночас подорожчало на 5 копійок і зупинилося на позначці 29,96 грн.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 4 червня

  • 100 доларів США – 2675 грн (-4 коп.)

  • 100 євро – 2996 грн (+5 коп.)

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,60 грн/$

  • Продаж – 26,85 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,55 грн/€

  • Продаж – 30,1 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,76 грн/$

  • Продаж – 26,94 грн/$

Євро:

Купівля – 29,66 грн/€

Продаж – 30,01 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,71 грн/$

  • Продаж – 26,78 грн/$

Курс валют

Курс валют

Євро:

  • Купівля – 29,65 грн/€

  • Продаж – 29,78 грн/€

Курс валют

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня НБУ знизив офіційний курс долара на 3 червня на 2 копійки та встановив на позначці 26,79 грн/$.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня курс валют національний банк України
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