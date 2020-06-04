Долар відкотився майже на докарантинні позначки: гривня сильно зміцнилася

Євро тим часом не демонструє єдиної динаміки – то дешевшає, то дорожчає щодо гривні

Гривня зміцнилася та взяла курс на докарантинні позначки

В Україні офіційний курс долара знижується щодо гривні вже більш як тиждень. У четвер, 4 червня, американська валюта подешевшала на 4 копійки та встановилася на позначці 26,75 грн/$. Євро водночас подорожчало на 5 копійок і зупинилося на позначці 29,96 грн.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 4 червня

100 доларів США – 2675 грн (-4 коп.)

100 євро – 2996 грн (+5 коп.)

Курс валют

Курс валют

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,60 грн/$

Продаж – 26,85 грн/$

Євро:

Купівля – 29,55 грн/€

Продаж – 30,1 грн/€

Курс валют

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,76 грн/$

Продаж – 26,94 грн/$

Євро:

Купівля – 29,66 грн/€

Продаж – 30,01 грн/€

Курс валют

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,71 грн/$

Продаж – 26,78 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 29,65 грн/€

Продаж – 29,78 грн/€

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня НБУ знизив офіційний курс долара на 3 червня на 2 копійки та встановив на позначці 26,79 грн/$.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!