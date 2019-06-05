Долар в українських банках помітно подорожчав: опублікований курс

В Україні курс долара в середу, 5 червня, піднявся на 18 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 27,25 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 45 копійок і становить 30,67 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 27,20 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 25 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 30,59 грн/€. Так, за день європейська валюта подорожчала на 45 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тенденція на зміцнення курсу гривні, яка спостерігалася навесні, значно змінилася. Ситуація на валютному ринку може ускладнитися влітку.

Такий прогноз опублікував на своїй сторінці Facebook глава ради НБУ Богдан Данилишин. Так, курс долара перейшов до зростання в другій половині травня. За оцінками фінансиста, влітку українську національну валюту чекають чергові складнощі.

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