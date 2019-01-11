МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Долар в українських банках подорожчав: скільки коштує валюта

914Читати матеріал російською

В Україні курс долара у п'ятницю, 11 січня, виріс на 12 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 28,34 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 36 копійок і становить 32,72 грн/€.

Новини
Курс долара в Україні в січні: аналітик зробив детальний прогноз

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 28,27 грн/$. Порівняно із попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 15 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 32,60 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 39 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому у грудні наступного року американська валюта продаватиметься за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Плата за томос она такая
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги