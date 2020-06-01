Долар в Україні впав у перший день літа: свіжий курс валют

В Україні курс долара на 1 червня встановлено на позначці 26,86 грн/$. Американська валюта подешевшала на 4 копійки за добу. Останнім часом гривня продовжила зміцнюватися по відношенню до долара.

Водночас євро встановлений на позначці 29,92 грн, що на 30 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс валют НБУ на 1 червня

100 доларів США – 2686 грн (-4 коп.)

100 євро – 2992 грн (+30 коп.)

Курс валют Скриншот

Курс валют Скриншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 26,72 грн/$

Продаж – 27,0 грн/$

Курс валют Скриншот

Євро:

Купівля – 29,45 грн/€

Продаж – 29,95 грн/€

Курс валют Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,81 грн/$

Продаж – 27,0 грн/$

Євро:

Купівля – 29,41 грн/€

Продаж – 29,77 грн/€

Курс валют Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,77 грн/$

Продаж – 26,84 грн/$

Курс валют Скриншот

Євро:

Купівля – 29,45 грн/€

Продаж – 29,55 грн/€

Курс валют Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара 29 травня знизився з 27,00 до 26,90 грн/$. Також валюта подешевшала в банках і обмінниках.

До кінця карантину, впевнені аналітики, значних коливань валюти чекати не варто.