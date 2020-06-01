Долар в Україні впав у перший день літа: свіжий курс валют

Валентина Гембарська Економіка 09:30, 1.06.2020 Оновлено: 09:48, 1.06.2020

В Україні курс долара на 1 червня встановлено на позначці 26,86 грн/$. Американська валюта подешевшала на 4 копійки за добу. Останнім часом гривня продовжила зміцнюватися по відношенню до долара.

Водночас євро встановлений на позначці 29,92 грн, що на 30 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс валют НБУ на 1 червня

  • 100 доларів США – 2686 грн (-4 коп.)

  • 100 євро – 2992 грн (+30 коп.)

Курс валют
Скриншот
Курс валют
Скриншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 26,72 грн/$

  • Продаж – 27,0 грн/$

Курс валют
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,45 грн/€

  • Продаж – 29,95 грн/€

Курс валют
Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,81 грн/$

  • Продаж – 27,0 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,41 грн/€

  • Продаж – 29,77 грн/€

Курс валют
Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,77 грн/$

  • Продаж – 26,84 грн/$

Курс валют
Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,45 грн/€

  • Продаж – 29,55 грн/€

Курс валют
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара 29 травня знизився з 27,00 до 26,90 грн/$. Також валюта подешевшала в банках і обмінниках.

До кінця карантину, впевнені аналітики, значних коливань валюти чекати не варто.

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