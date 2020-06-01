Долар в Україні впав у перший день літа: свіжий курс валют
В Україні курс долара на 1 червня встановлено на позначці 26,86 грн/$. Американська валюта подешевшала на 4 копійки за добу. Останнім часом гривня продовжила зміцнюватися по відношенню до долара.
Водночас євро встановлений на позначці 29,92 грн, що на 30 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
Про це сказано на сайті НБУ.
Курс валют НБУ на 1 червня
100 доларів США – 2686 грн (-4 коп.)
100 євро – 2992 грн (+30 коп.)
Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 26,72 грн/$
Продаж – 27,0 грн/$
Євро:
Купівля – 29,45 грн/€
Продаж – 29,95 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,81 грн/$
Продаж – 27,0 грн/$
Євро:
Купівля – 29,41 грн/€
Продаж – 29,77 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,77 грн/$
Продаж – 26,84 грн/$
Євро:
Купівля – 29,45 грн/€
Продаж – 29,55 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара 29 травня знизився з 27,00 до 26,90 грн/$. Також валюта подешевшала в банках і обмінниках.
До кінця карантину, впевнені аналітики, значних коливань валюти чекати не варто.