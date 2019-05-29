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Що буде з доларом в Україні: озвучено прогноз до кінця року

2.3тЧитати матеріал російською

Зростання курсу долара в Україні пов'язане з пропозицією олігарха Ігоря Коломойського оголосити в Україні дефолт, яку він озвучив в інтерв'ю Financial Times.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив економіст Тарас Козак. Він уточнив, що це нормальні коливання в рамках стабільної ситуації. За прогнозом експерта, до кінця року курс може скласти 28-29 грн/$ у зв'язку із сезонним подорожчанням американської валюти.

Козак нагадав, що у вівторок, 28 травня, торги на міжбанківському ринку завершилися на рівні 26,50 грн/$. На тенденцію відреагували й обмінні пункти.

"Думаю, це було пов'язано насамперед із хвилюваннями, що виникли в результаті публікації інтерв'ю з Коломойським про дефолт. Наші іноземні інвестори почали переживати, хоча вчора-позавчора представники нової адміністрації Зеленського говорили, що це (дефолт. – Ред.) не в їхніх інтересах і не в інтересах країни", – зазначив він.

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Економіст звернув увагу, що з початку поточного року Національний банк України викупив на міжбанківському ринку "майже 1,5 млрд зайвих доларів, які ніхто не купував". І тепер у разі потреби зможе задовольнити купівельний ажіотаж.

"Якби Нацбанк ці кошти не викупив, у нас був би сьогодні курс на рівні 23-24 грн/$. Але золотовалютні резерви НБУ виросли, і якщо буде великий попит на долар, у Нацбанку є, чим його погасити", – наголосив Козак.

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Він вважає, що до кінця року долар може подорожчати, але це буде звичайним сезонним явищем.

"Буде курс до кінця року 29 грн/$, чи не буде – про це багато сперечаються. Я думаю, десь у районі 28-29 грн/$ він буде. Тому що кожен рік існує сезонність: під кінець року курс долара зростає, а потім із січня гривня знову зростає", – пояснив фахівець.

За прогнозами, до кінця 2019 року курс долара в Україні виросте

За прогнозами, до кінця 2019 року курс долара в Україні виросте

nationalinterest.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Financial Times, опублікованому 26 березня, закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

На думку деяких аналітиків, дефолт може призвести до девальвації гривні та зростання курсу долара до позамежних значень: 40 грн/$ або навіть 100 грн/$.

За консенсус-прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі середній курс долара в Україні в 2019 році становитиме 29,08 грн/$.

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Теми
Курс валютПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Тарас КозакІгор Коломойський
Місце
Україна
Теги
курс валютдоларгривнядефолт
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Golan Sim
Golan Sim
Запад ДОЛЖЕН знать, что уже сейчас он ОБЯЗАН выделять не менее 4 млрд.$ ЕЖЕМЕСЯЧНО Украине для проведения всесторонних экономических и политических реформ, а также оказать БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ военную помощь на сумму не менее 5 млрд.$.И это только на 2019 год. Общая сумма финансовой помощи должна составить не менее 50 млрд.$ в год.В противном случае о евроатлантическом курсе Украины он может только мечтать.
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