Долар в Україні стрімко подорожчав: новий курс валют
Курс долара в Україні за добу виріс відразу на 13 коп. до 28,58 грн, а євро подорожчало на 5 коп. за добу – до 33,29 грн. Таких показників курсу долара не було з початку 2018 року.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Аналітики вважають, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн.
Курс НБУ на 3 листопада
1 долар США – 28,58 грн (+13 коп.);
1 євро – 33,29 грн (-5 коп.).
*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 28,35 грн/$;
Продаж – 28,65 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,0 грн/€;
Продаж – 33,5 грн/€.
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,65 грн/$;
Продаж – 28,7 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,25 грн/€;
Продаж – 33,35 грн/€.
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,63 грн/$;
Продаж – 28,68 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,23 грн/€;
Продаж – 33,32 грн/€.
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
2020 рік – 27,20 грн/долар
2021 рік – 28,12 грн/долар
2022 рік – 27,96 грн/долар
2023 рік – 28,10 грн/долар
2024 рік – 28,10 грн/долар
2025 рік – 28,10 грн/долар
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада в Україні курс долара виріс на 2 коп. до 28,45 грн, а євро впало на 5 копійок за добу – до 33,24 грн.