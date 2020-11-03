Долар в Україні стрімко подорожчав: новий курс валют

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
9,5 т.

  • Долар в Україні вже кілька днів поспіль зростає у ціні

  • Багато аналітиків вважають, що курс долара до кінця року може досягти 30 грн/$

  • В обмінниках американська валюта небезпечно наблизилася до 29 грн/$

Курс долара

Курс долара в Україні за добу виріс відразу на 13 коп. до 28,58 грн, а євро подорожчав на 5 коп. за добу – до 33,29 грн. Таких показників курсу долара не було з початку 2018 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Аналітики вважають, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн.

Курс НБУ на 3 листопада

  • 1 долар США – 28,58 грн (+13 коп.);

  • 1 євро – 33,29 грн (-5 коп.).

Курс долара НБУ
Курс євро НБУ

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 28,35 грн/$;

  • Продаж – 28,65 грн/$.

Курс долара в банках

Євро:

  • Купівля – 33,0 грн/€;

  • Продаж – 33,5 грн/€.

Курс євро в банках
Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 28,65 грн/$;

  • Продаж – 28,7 грн/$.

Курс долара в обмінниках

Євро:

  • Купівля – 33,25 грн/€;

  • Продаж – 33,35 грн/€.

Курс євро в обмінниках
Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 28,63 грн/$;

  • Продаж – 28,68 грн/$.

Курс долара на чорному ринку

Євро:

  • Купівля – 33,23 грн/€;

  • Продаж – 33,32 грн/€.

Курс євро на чорному ринку

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

  • 2020 рік – 27,20 грн/долар

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар

Прогноз МВФ щодо курсу валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада в Україні курс долара виріс на 2 коп. до 28,45 грн, а євро впав на 5 копійок за добу – до 33,24 грн.

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