Долар в Україні пробив новий максимум

В Україні курс долара виріс на 2 коп. до 28,45 грн, а євро впало на 5 копійок за добу – до 33,24 грн. Так американська валюта в Україні пробила максимум із січня 2018 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Аналітики вважають, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн, але поки що немає ознак такого сценарію.

Курс НБУ на 2 листопада

1 долар США – 28,45 грн (+2 коп.);

1 євро – 33,24 грн (-5 коп.).

Курс долара НБУ Нацбанк

Курс євро НБУ Нацбанк

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 28,55 грн/$;

Продаж – 28,66 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 33,0 грн/€;

Продаж – 33,45 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,51 грн/$;

Продаж – 28,56 грн/$.

Курс долара в обмінниках Tables Finance

Євро:

Купівля – 33,11 грн/€;

Продаж – 33,25 грн/€.

Курс євро в обмінниках Tables Finance

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,53 грн/$;

Продаж – 28,58 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 33,15 грн/€;

Продаж – 33,25 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на тлі посилення карантину і зростання кількості виявлених випадків зараження коронавірусом у перший тиждень листопада курс долара збільшиться на 10-25 копійок і досягне позначки в 28,5 грн/$.