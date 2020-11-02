Долар в Україні пробив новий максимум

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
3,3 т.
Курс долара

В Україні курс долара виріс на 2 коп. до 28,45 грн, а євро впало на 5 копійок за добу – до 33,24 грн. Так американська валюта в Україні пробила максимум із січня 2018 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Аналітики вважають, що у 2021 році долар може подолати позначку в 30 грн, але поки що немає ознак такого сценарію.

Курс НБУ на 2 листопада

  • 1 долар США – 28,45 грн (+2 коп.);

  • 1 євро – 33,24 грн (-5 коп.).

Курс долара НБУ
Курс євро НБУ

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 28,55 грн/$;

  • Продаж – 28,66 грн/$.

Курс долара в банках

Євро:

  • Купівля – 33,0 грн/€;

  • Продаж – 33,45 грн/€.

Курс євро в банках
Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 28,51 грн/$;

  • Продаж – 28,56 грн/$.

Курс долара в обмінниках

Євро:

  • Купівля – 33,11 грн/€;

  • Продаж – 33,25 грн/€.

Курс євро в обмінниках
Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 28,53 грн/$;

  • Продаж – 28,58 грн/$.

Курс долара на чорному ринку

Євро:

  • Купівля – 33,15 грн/€;

  • Продаж – 33,25 грн/€.

Курс євро на чорному ринку

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

  • 2020 рік – 27,20 грн/долар

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на тлі посилення карантину і зростання кількості виявлених випадків зараження коронавірусом у перший тиждень листопада курс долара збільшиться на 10-25 копійок і досягне позначки в 28,5 грн/$.

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