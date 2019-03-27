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На українців чекає новий курс долара: економіст озвучив прогноз

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Долар в Україні в найближчі місяці буде дешевшати щодо гривні, однак у другій половині року може подорожчати до 29 грн/$.

Яким буде курс долара в Україні в 2019 році, розповів в ефірі ObozTV економіст Ігор Гарбарук.

"З року в рік одна і та сама тенденція. Друга декада січня – це пікові значення, потім йде зниження до червня", – розповів економіст.

"Якщо ніяких потрясінь не буде, то до червня ми будемо бачити поступові коливання, і долар знижуватиметься. Я впевнений, що ми можемо дійти до рівня 26 грн/$. Торік була та ж сама ситуація, крім того, на початку року ми мали більше значення, ніж у цьому році", – додав він.

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За словами Гарбарука, починаючи з вересня-жовтня буде спостерігатися певне зростання курсу долара.

"Тоді ми маємо перспективи дійти до 28-28,5 грн/$, а може і до 29 грн/$", – зазначив він.

На українців чекає новий курс долара: економіст озвучив прогноз

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі опублікувало прогноз курсу долара в Україні до 2021 року.

Згідно з прогнозом, у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$. Водночас у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. У 2020 році середній курс досягне 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ наприкінці періоду).

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVКурс валютОбмін валютВалютний ринок
Особа
Ігор Гарбарук
Місце
Україна
Теги
доларгривнякурс валют
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