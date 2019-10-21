Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 05:04
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар в Україні подорожчає: озвучено прогноз до кінця року

427 Читати матеріал російською

Курс долара в Україні в обмінниках до кінця 2019 року буде перебувати на позначці 27-27,5 грн/$.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV економіст Ігор Гарбарук. За його словами, певне зростання курсу можливе в найближчі тижні.

"У третій декаді жовтня і на початку листопада, я думаю, певне зростання курсу відбудеться... Я думаю, рівень 27-27,5 грн/$ на кінець року – це якраз і буде той реальний курс в обмінниках, який ми побачимо", – розповів економіст.

За словами Гарбарука, на сьогоднішній день на валютному ринку України спостерігається надлишок долара.

"Три дні тому на мільярд з гаком продали облігації внутрішньої державної позики. Нерезиденти країни завели сюди валюту, купили гривні і придбали цінні папери... У нас доволі гарний врожай – тільки за перші півроку на 42% зріс експорт зерна. На 19% за півроку зріс експорт чорних металів. На 13% зросли надходження від наших заробітчан... Складається ситуація, що пропозиція валюти на ринку більше, ніж потрібно. Тому курс не росте", – пояснив він.

Новини
Долару прогнозують провал: чому і коли

При цьому Гарбарук зазначив, що, незважаючи на стабільний долар, спостерігається зростання цін на паливо, продукти, товари.

"Інфляція не настільки прив'язана до долара", – підкреслив він.

Долар в Україні подорожчає: озвучено прогноз до кінця року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Валютний ринок Курс валют Обмін валют
Особа
Ігор Гарбарук
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel