Долар в Україні подорожчає: озвучено прогноз до кінця року

Курс долара в Україні в обмінниках до кінця 2019 року буде перебувати на позначці 27-27,5 грн/$.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV економіст Ігор Гарбарук. За його словами, певне зростання курсу можливе в найближчі тижні.

"У третій декаді жовтня і на початку листопада, я думаю, певне зростання курсу відбудеться... Я думаю, рівень 27-27,5 грн/$ на кінець року – це якраз і буде той реальний курс в обмінниках, який ми побачимо", – розповів економіст.

За словами Гарбарука, на сьогоднішній день на валютному ринку України спостерігається надлишок долара.

"Три дні тому на мільярд з гаком продали облігації внутрішньої державної позики. Нерезиденти країни завели сюди валюту, купили гривні і придбали цінні папери... У нас доволі гарний врожай – тільки за перші півроку на 42% зріс експорт зерна. На 19% за півроку зріс експорт чорних металів. На 13% зросли надходження від наших заробітчан... Складається ситуація, що пропозиція валюти на ринку більше, ніж потрібно. Тому курс не росте", – пояснив він.

При цьому Гарбарук зазначив, що, незважаючи на стабільний долар, спостерігається зростання цін на паливо, продукти, товари.

"Інфляція не настільки прив'язана до долара", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 вересня долар в Україні впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

монобільшість Верховної Ради заклала до державного бюджету України на 2020 рік курс долара на рівні 28,2 грн/$.

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