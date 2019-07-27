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Долар в Україні подорожчає: озвучено прогноз до кінця року

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Курс долара в Україні до кінця року зросте відносно гривні, проте не досягне закладеного в держбюджеті-2019 показника в 29,3 грн/$.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV економіст Максим Праздников. Експерт допустив зростання курсу до 26,5-27 грн/$ до кінця року.

"Радує, що кілька місяців тому, в переддень президентських виборів, були побоювання, що буде падіння курсу, девальвація, називали курси 28-30 грн/$, враховували політичні ризики. Цього не сталося – станом на сьогодні ми бачимо певне зміцнення гривні. Є валюта, що заходить в країну, гривня зміцнюється, долар падає", – констатував економіст.

"Зараз є ціла низка факторів, пов'язаних з досить великим приходом з початку року на постійній основі грошей в країну, які вкладаються в ОВДП. Другий фактор – досить гарні результати показують наші аграрії. Зростає експорт і заходить валюта в країну і падає імпорт, що приходить в країну. Відповідно, зміцнюється гривня", – пояснив він.

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За словами експерта, Національний банк може скористатися сприятливою ситуацією і наростити резерви, що також знизить тиск на курс.

"З гривнею прогноз досить однозначний – зміцнення, яке ми вбачали влітку, ближче до осені дещо відіграється. При курсі, який зараз 25,6 грн/$, навряд чи відбудеться подальше зміцнення. Буде ближче до кінця року певне зростання імпорту, будуть якісь зовнішні виплати. Відповідно, якась просадка по гривні відбудеться", – спрогнозував Праздников.

"Це вже очевидно, що не 29,3 грн/$ середньорічний курс, але цифра близько 26,5-27 грн/$ можлива", – додав він.

Долар в Україні подорожчає: прогноз до кінця року

companion.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мінекономіки спрогнозувало, що в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$.

Згідно з прогнозом, у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. У 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ наприкінці періоду).

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Курс валют Валютний ринок Обмін валют девальвація гривні
Особа
Максим Праздніков
Місце
Україна
Теги
долар гривня
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