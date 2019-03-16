Долар в Україні подорожчає: економіст озвучив прогноз на 2019 рік

В Україні курс гривні до долара напередодні президентських виборів наблизиться до позначки в 28 грн/$. Потім Україну очікує період курсового "затишшя", який скінчиться перед виборами до Верховної Ради.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він назвав чинники, які впливатимуть на курс долара в 2019 році.

"Буде однозначно ослаблення курсу, ми побачимо, що вже на сьогоднішній момент Національний банк послабив на 5 копійок. Цей процес ближче до виборів буде тривати і напевно ми повернемося до цифри 28 грн/$ у середньому. Потім у нас буде літнє затишшя. У вересні ми знову побачимо початок виборчої кампанії, і це певною мірою вплине на курс", – розповів Пендзин.

"У держбюджеті-2019 середньорічний курс 29,4 грн/$. Він висмоктаний з пальця. Реально буде, я думаю, 28,3-28,4 грн/$", – спрогнозував він.

Експерт розповів, що на сьогоднішній момент впливає на курс гривні до долара: "Непогана кон'юнктура на світових ринках. Ми більше експортувати не стали, але сировина, яку ми експортуємо, стала трохи дорожче. Другий момент – передвиборний етап... Ми маємо величезну кількість кандидатів у президенти. Частина цього фінансується з офіційних джерел, передвиборних фондів, але левова частка йде у вигляді чорного кеша. Чорний кеш йде через конвертацію валюти в гривню. Ця конвертація тисне на валютний ринок".

"Також у нас в січні-лютому були досить великі запозичення Мінфіну, сюди прийшли гроші, Світовий банк дав 630 млн доларів", – додав економіст.

money24.kharkov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс долара в Україні наблизився до рекордної за 9 місяців позначки в 26 грн/$. Востаннє американська валюта наближалася до такої ціни ще влітку 2018 го.

Міністерство економічного розвитку спрогнозувало курс долара в Україні на три роки. За прогнозами Мінекономіки, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$. Водночас у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні - 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ наприкінці періоду).

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