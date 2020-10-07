Долар в Україні подешевшав

Офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня встановлений на рівні 28,36 грн. Таким чином американська валюта впала в ціні на 4 копійки. Вартість євро за добу підвищилася на 8 копійок – до 33,48 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 7 жовтня

1 долар США – 28,36 грн (-4 коп.);

1 євро – 33,48 грн (+8 коп.).

Курс долара НБУ Нацбанк

Курс євро НБУ Нацбанк

*Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,2 грн/$;

Продаж – 28,6 грн/$.

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 32,03 грн/€;

Продаж – 33,5 грн/€.

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,37 грн/$;

Продаж – 28,42 грн/$.

Курс долара в обмінниках kurs.com

Євро:

Купівля – 33,27 грн/€;

Продаж – 33,32 грн/€.

Курс євро в обмінниках kurs.com

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,36 грн/$;

Продаж – 28,41 грн/$.

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 33,27 грн/€;

Продаж – 33,35 грн/€.

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні в 2021 році до 28,4 грн/$ у порівнянні з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати в наступному році близько 29,1 грн/$.

Аналітик Володимир Мазуренко, в свою чергу, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні сягнути 30 грн.

Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс буде коливатися в наступному році біля вже звичної позначки у 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні і перейти психологічну позначку у 29 грн/$.