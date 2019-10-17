Долар в Україні під загрозою: економіст розповів, що може вдарити по гривні

Курс гривні до долара на сьогодні повністю залежить від політики нового уряду і керівництва Нацбанку України. При цьому ситуація навколо переговорів з МВФ зараз має незначний вплив на валютний ринок.
Якщо нової програми з Фондом не буде до кінця року, це стане ударом по курсу долара в Україні. Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив економіст Андрій Новак, зазначивши, що до сих пір не побачив від влади ніякого варіанту економічної моделі, яку вони збираються вибудовувати в Україні.
"Тут залежить від того, будуть вони вести економічну політику, як провідне колесо, або вони будуть керованими і просто реагувати на події і не більше. Якщо вони збираються вести, то потрібно забезпечувати стабільність грошової одиниці, тому що це основа для рівня доходів громадян, це основа для внутрішнього ринку споживання, і це основа для економічної стабільності і можливості економічного зростання", – вважає економіст.
За його словами, якщо нова влада продовжить політику старої, і просто буде реагувати на зміну кон'юнктури, то ніяких суттєвих змін в нашому економічному і фінансовому стані не буде.
Відзначимо, що раніше Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо курсу долара по відношенню до гривні до кінця 2019 року і на наступні роки.
Так, МВФ очікує, що за підсумками цього року долар буде коштувати в середньому 26,75 гривні, в 2020 - 27,72 гривні, в 2021 - 28,7 гривні.
Перед цим у Фонді прогнозували, що середній курс долара в 2019 році складе 28,68 гривні, в 2020 році - 29,96 гривні, а в 2021 році - 30,55 гривні.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, курс долара може обвалитися після десятирічного періоду зростання. При цьому діюча монетарна політика, можливо, буде трансформуватися.
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