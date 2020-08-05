Долар в Україні наблизився до позначки, яку вимагає Зеленський

Офіційний курс долара в середу, 05 серпня, виріс і встановився на рівні – 27,82 грн (+9 коп.). Довідковий курс євро виріс на 21 копійку і склав 31,72 грн. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара повинен бути близько 30 грн/$.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 5 серпня

Долар США – 27,82 грн;

Євро – 31,72 грн.

Курс валют на 5 серпня Сайт НБУ

Курс валют на 5 серпня Сайт НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,55 грн/$

Продаж – 27,95 грн/$

Курс валют на 5 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,20 грн/€

Продаж – 32,75 грн/€

Курс валют на 5 серпня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,65 грн/$

Продаж – 27,74 грн/$

Курс валют на 5 серпня kurs.com

Євро:

Купівля – 32,40 грн/€

Продаж – 32,60 грн/€

Курс валют на 5 серпня kurs.com

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,66 грн/$

Продаж – 27,71 грн/$

Курс валют на 5 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,40 грн/€

Продаж – 32,50 грн/€

Курс валют на 5 серпня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 4 серпня, виріс і встановився на рівні – 27,73 грн (+5 коп.). А от євро навпаки сильно просів – до 32,51 грн (-26 коп.).

При цьому в київських обмінниках курс долара у вівторок, 4 серпня, виріс на 5-20 копійок.