Долар в Україні наблизився до позначки, яку вимагає Зеленський
Шмигаль прокоментував падіння гривні.
Офіційний курс долара в середу, 05 серпня, виріс і встановився на рівні – 27,82 грн (+9 коп.). Довідковий курс євро виріс на 21 копійку і склав 31,72 грн. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара повинен бути близько 30 грн/$.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 5 серпня
Долар США – 27,82 грн;
Євро – 31,72 грн.
Курс валют на 5 серпня Сайт НБУ
Курс валют на 5 серпня Сайт НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,55 грн/$
Продаж – 27,95 грн/$
Курс валют на 5 серпня Мінфін
Євро:
Купівля – 32,20 грн/€
Продаж – 32,75 грн/€
Курс валют на 5 серпня Мінфін
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,65 грн/$
Продаж – 27,74 грн/$
Курс валют на 5 серпня kurs.com
Євро:
Купівля – 32,40 грн/€
Продаж – 32,60 грн/€
Курс валют на 5 серпня kurs.com
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,66 грн/$
Продаж – 27,71 грн/$
Курс валют на 5 серпня Мінфін
Євро:
Купівля – 32,40 грн/€
Продаж – 32,50 грн/€
Курс валют на 5 серпня Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 4 серпня, виріс і встановився на рівні – 27,73 грн (+5 коп.). А от євро навпаки сильно просів – до 32,51 грн (-26 коп.).
При цьому в київських обмінниках курс долара у вівторок, 4 серпня, виріс на 5-20 копійок.