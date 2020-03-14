Долар в обмінниках подорожчав за тиждень на 2 гривні

В Україні в обмінниках курс долара по відношенню до гривні виріс на 2 грн за тиждень.

Як повідомляє РБК-Україна, в суботу, 14 березня, курс долара в продажу в порівнянні з минулою п'ятницею, 6 березня, виріс на 2 гривні 11 копійок до 26,77 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 83 копійки до 29,8 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,06 (24,57 - 6 березня), продажу - 26,77 (24,66 - 6 березня) грн за долар.

Середній курс покупки євро складає 28,89 (27,49 - 6 березня), продажу - 29,80 (27,97 - 6 березня) грн за євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України в п'ятницю, 13 березня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 25,85 грн/$.

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