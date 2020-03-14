Головна Новини
14 березня • оновлено в 18:27
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар в обмінниках подорожчав за тиждень на 2 гривні

4.3т
Читати матеріал російською

В Україні в обмінниках курс долара по відношенню до гривні виріс на 2 грн за тиждень.

Як повідомляє РБК-Україна, в суботу, 14 березня, курс долара в продажу в порівнянні з минулою п'ятницею, 6 березня, виріс на 2 гривні 11 копійок до 26,77 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 83 копійки до 29,8 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,06 (24,57 - 6 березня), продажу - 26,77 (24,66 - 6 березня) грн за долар.

Середній курс покупки євро складає 28,89 (27,49 - 6 березня), продажу - 29,80 (27,97 - 6 березня) грн за євро.

В обмінниках долар різко подорожчав: скільки коштує гривня

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України в п'ятницю, 13 березня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 25,85 грн/$.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
5
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну что, как скакуасы хотели, 85 грн. за доллар... Только вот не понятно, с чего вдруг? Вроде и нефти отродясь не было, и от России совсем не зависит...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
странно, с чего бы это? только неделю назад читал на Обозе, что гривна могуча, как никогда...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги