Долар у банках наблизився до психологічної позначки

Валентина Гембарська Економіка 09:43, 2.07.2020 Оновлено: 10:34, 2.07.2020

Національний банк України встановив курс долара на четвер, 2 липня, на позначці 26,77 грн (+11 коп.). Довідковий курс євро становить 29,99 грн (+13 коп.). У банках курс долара підскочив до 26,95 грн/$.

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 2 липня

  • 100 доларів США – 2677 грн;

  • 100 євро – 2999 грн.

Курс валют
(сайт НБУ)
Курс валют
(сайт НБУ)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,7 грн/$

  • Продаж – 26,95 грн/$

Курс валют
(kurs.com.ua)

Євро:

  • Купівля – 29,75 грн/€

  • Продаж – 30,25 грн/€

Курс валют
(kurs.com.ua)

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,71 грн/$

  • Продаж – 26,84 грн/$

Курс валют
(Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 30,1 грн/€

  • Продаж – 30,25 грн/€

Курс валют
(Мінфін)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,70 грн/$

  • Продаж – 26,85 грн/$

Курс валют
(Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 29,82 грн/€

  • Продаж – 30,00 грн/€

Курс валют
(Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в Україні на 1 липня встановився на позначці 26,66 грн. Довідковий курс євро становить 29,86 грн.

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