Долар у банках наблизився до психологічної позначки
Долар в Україні подорожчав.
Національний банк України встановив курс долара на четвер, 2 липня, на позначці 26,77 грн (+11 коп.). Довідковий курс євро становить 29,99 грн (+13 коп.). У банках курс долара підскочив до 26,95 грн/$.
Про це сказано на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 2 липня
100 доларів США – 2677 грн;
100 євро – 2999 грн.
Курс валют (сайт НБУ)
Курс валют (сайт НБУ)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,7 грн/$
Продаж – 26,95 грн/$
Курс валют (kurs.com.ua)
Євро:
Купівля – 29,75 грн/€
Продаж – 30,25 грн/€
Курс валют (kurs.com.ua)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,71 грн/$
Продаж – 26,84 грн/$
Курс валют (Мінфін)
Євро:
Купівля – 30,1 грн/€
Продаж – 30,25 грн/€
Курс валют (Мінфін)
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,70 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Курс валют (Мінфін)
Євро:
Купівля – 29,82 грн/€
Продаж – 30,00 грн/€
Курс валют (Мінфін)
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в Україні на 1 липня встановився на позначці 26,66 грн. Довідковий курс євро становить 29,86 грн.