Долар у банках України пробив нову позначку

В Україні курс долара в четвер, 14 березня, виріс на 28 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 27,01 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 41 копійку і склав 30,54 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,70 грн/$. Порівняно із попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 35 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 30,18 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 46 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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