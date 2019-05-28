Долар у банках України подешевшав: скільки коштує

В Україні курс долара у вівторок, 28 травня, опустився на 6 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,46 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 6 копійок і становить 29,67 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,32 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 15 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 29,47 грн/€. Так, за день європейська валюта подешевшала на 14 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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