Долар у банках пробив нову позначку: на скільки зміцнилася гривня

В Україні курс долара в понеділок, 3 червня, знизився на 3 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,97 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 1 копійку і становить 30,09 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,85 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 2 копійки.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 29,94 грн/€. Так, за вихідні європейська валюта подорожчала на 3 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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