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Долар у банках наблизився до нової позначки

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В Україні курс долара в суботу, 29 грудня, виріс на 30 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 27,95 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 42 копійки і склав 31,95 грн/€.

Новини
Що буде з курсом долара у 2019-му: аналітик склав прогноз

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 27,68 грн/$. Порівняно із попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 23 копійки.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 31,71 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 48 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому у грудні наступного року американська валюта продаватиметься за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
НБУ
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Свет Ясен
Свет Ясен
Свинья ужэ в пути
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Dan Vadim
Dan Vadim
Давайте, давайте уроды подумайте курс валют, валите экономику Украины! Скоро у вас пидаров весь народ разъедутся по всему миру, будите мрази сами на своих заводах за ,,токарными станками работать, дебилы во главе с ,,порохом,, дегенератом!!
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Чистой воды спекуляция.Ажиотажа после подешевения валюты в обмениках не было ,никто валюту не покупал.Вот дают толчек ,типа не покупаете ,подымем.И тут все бросились покупать валюту.
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