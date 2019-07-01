Долар трохи подорожчав щодо гривні: опубліковано курс

В українських банках у понеділок, 1 липня, американський долар подорожчав щодо гривні на 5 копійок і встановився на позначці у 26,3 грн/$.

Про це свідчать дані банківських установ. При цьому європейська валюта також подорожчала на 5 копійок і пробила позначку у 29,9 грн за €.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара на рівні 26,18 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем курс долара виріс на 1 копійку.

Курс долара

Курс євро встановлений на рівні 29,76 грн/€. Він виріс на 3 копійки.

Курси валют НБУ на 1.07.2019:

100 доларів США — 2617.7939

100 євро — 2976.4317

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економічний експерт Ігор Гарбарук заявив, що в Україні курс долара щодо гривні почне рости вже у липні, а до кінця року досягне коридору 28-29 грн/$.

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