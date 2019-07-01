ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

Долар трохи подорожчав щодо гривні: опубліковано курс

1.8тЧитати матеріал російською

В українських банках у понеділок, 1 липня, американський долар подорожчав щодо гривні на 5 копійок і встановився на позначці у 26,3 грн/$.

Про це свідчать дані банківських установ. При цьому європейська валюта також подорожчала на 5 копійок і пробила позначку у 29,9 грн за €.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара на рівні 26,18 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем курс долара виріс на 1 копійку.

Новини
Мінімалка 5 тисяч і новий курс долара: у Мінфіні розповіли, як розбагатіють українці

Курс долара

Курс долара

Курс євро встановлений на рівні 29,76 грн/€. Він виріс на 3 копійки.

Курси валют НБУ на 1.07.2019:

100 доларів США — 2617.7939

100 євро — 2976.4317

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економічний експерт Ігор Гарбарук заявив, що в Україні курс долара щодо гривні почне рости вже у липні, а до кінця року досягне коридору 28-29 грн/$.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Теги
курс валютдоларгривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel