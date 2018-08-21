Долар став ще дешевшим: гривня взяла курс на зміцнення

В Україні курс української національної валюти на міжбанківському валютному ринку після затяжного зниження підвищився на 10 копійок - до 27,67 грн/$ з 27,765 грн/$ у попередній робочий день.

Такі дані оприлюднило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дилерів комерційних банків. Зміну динаміки курсу гривні в Національному банку України (НБУ) пояснюють відсутністю фундаментальних причин для знецінення нацвалюти.

"Зміцнення курсу гривні, яке спостерігається з другої половини п'ятниці, 17 серпня, після періоду його зниження, свідчить саме про це. Відповідну динаміку на даний час також підкріплює той факт, що підприємства продають валюту у зв'язку з періодом податкових платежів", - йдеться у коментарі регулятора агентству.

Ще однією причиною зміцнення гривні став той факт, що "за попередні тижні бізнес і банки задовольнили свої потреби у валюті, і попиту наразі немає", повідомили в НБУ.

Водночас у Нацбанку пообіцяли стежити за ситуацією на валютному ринку і згладжувати надмірні коливання національної валюти в разі потреби.

У коментарі OBOZREVATEL аналітики IBC.UA навели дані змін на міжбанківському ринку у вівторок, 21 серпня.

Торги за доларом США:

Відкрилися котируваннями 27,62/27,66, на 12:00 ціни зросли до 27,74/27,77 грн за долар.

Ринок євро-гривня:

Відкрився наступними індикативними котируваннями - 31,81/31,87 грн за євро, до 12:00 ціни пішли вгору 32/32,03 грн/€.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 21 серпня, середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 27,94 грн/$.