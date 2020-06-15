Долар сильно подорожчав і наблизився до психологічної позначки: курс валют на 15 червня
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 15 червня на рівні 26,73 грн. Так, він виріс на 14 копійок. Водночас в обмінниках американська валюта наблизилася до психологічної позначки – 27 грн.
Водночас євро виріс на 4 копійки й зупинився на позначці 30,21 грн.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 15 червня
100 доларів США – 2673 грн (+14 коп.)
100 євро – 3021 грн (+4 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,57 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Євро:
Купівля – 29,7 грн/€
Продаж – 30,3 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,57 грн/$
Продаж – 26,87 грн/$
Євро:
Купівля – 29,7 грн/€
Продаж – 30,33 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,65 грн/$
Продаж – 26,74 грн/$
Євро:
Купівля – 29,8 грн/€
Продаж – 29,93 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня курс долара знизився на 4 копійки і встановився на позначці 26,59 грн/$. До того ж євро подешевшав на 11 копійок і зупинився на позначці 30,17 грн.