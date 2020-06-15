Національний банк України встановив офіційний курс долара на 15 червня на рівні 26,73 грн. Так, він виріс на 14 копійок. Водночас в обмінниках американська валюта наблизилася до психологічної позначки – 27 грн.

Водночас євро виріс на 4 копійки й зупинився на позначці 30,21 грн.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 15 червня

100 доларів США – 2673 грн (+14 коп.)

100 євро – 3021 грн (+4 коп.)

Курс валют

Курс валют

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,57 грн/$

Продаж – 26,85 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 29,7 грн/€

Продаж – 30,3 грн/€

Курс валют

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,57 грн/$

Продаж – 26,87 грн/$

Євро:

Купівля – 29,7 грн/€

Продаж – 30,33 грн/€

Долар сильно подорожчав і наблизився до психологічної позначки: курс валют на 15 червня

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,65 грн/$

Продаж – 26,74 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 29,8 грн/€

Продаж – 29,93 грн/€

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня курс долара знизився на 4 копійки і встановився на позначці 26,59 грн/$. До того ж євро подешевшав на 11 копійок і зупинився на позначці 30,17 грн.