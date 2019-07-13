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Долар рушить до межі: з'явився несподіваний прогноз курсу валют в Україні

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До кінця літа долар в Україні буде торгуватися в діапазоні 25,0-26,5 грн, причому може рушити як до верхньої, так і до нижньої межі.

Такий прогноз зробив фінансовий аналітик Вадим Іосуб в коментарі "Комсомольській правді в Україні". За його словами, в найближчі кілька тижнів не варто очікувати різкого просідання курсу долара або такого ж різкого зростання.

"Дострокові вибори до Верховної Ради ніяк на долар не позначаться, скоріше він буде реагувати на дії іноземних інвесторів в ОВДП. Чи будуть вони реінвестувати отримані при погашенні держоблігацій гривні, або, навпаки, вирішать їх репатріювати, попередньо купивши валюту? На більш віддалену перспективу - гривня буде реагувати на продовження співпраці з МВФ, або, на відмову від неї", - пояснив Іосуб.

Економіст Олексій Кущ вважає, що найближчим часом курс може коливатися в діапазоні 25-26 гривень за долар. Опитані виданням експерти згодні з тим, що восени гривня трохи просяде.

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"Активність іноземців змушує макроекономістів переглядати прогнози курсу гривні на кінець року, і вже ніхто не говорить про 30 гривень за долар. Швидше, ми побачимо діапазон 27-28 грн", - пояснив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

Курс долара

Курс долара

apostrophe.ua

На думку Шапрана, є шанс, що взимку курс буде нижчим, ніж роком раніше.

"Хочу нагадати, що НБУ дотримується політики гнучкого курсу і з огляду на вище наведені фактори, відхилення курсу в бік 29 грн ближче до зими є зовсім необов'язковим. При цьому проти сильної гривні буде грати той факт, що український бюджет зверстаний виходячи з того, що наприкінці року гривня мала б девальвувати вище 29 грн. Якщо національна валюта буде міцнішою, це загрожує невиконанням дохідної частини бюджету від податків на імпорт", - пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що в Україні курс долара до 17 липня буде коливатися біля позначки в 25,8 грн/$.

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Теми
Курс валют Економіка України: прогнози
Особи
Вадим Іосуб Сергій Фурса
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня Україна
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