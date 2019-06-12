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Долар розвернувся: на скільки подорожчала валюта в банках України

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В Україні курс долара вдень в середу, 12 червня, піднявся на 14 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,57 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 19 копійок і становить 30,14 грн/€.

Новини
Що буде з доларом в Україні: опубліковано прогноз до кінця 2019 року

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,29 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 8 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 30,03 грн/€.

Так, за день європейська валюта подорожчала на 23 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара піднявся на 12 копійок

В Україні курс долара піднявся на 12 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
НБУдоларєврогривня
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Решетников Александр
Решетников Александр
Этих "экспертов-предсказателей" нужно по туловищу бить трубой каждое утро.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Украина вертит долларом как хочет, так держать!
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
А как свидомые, скакали на майдане, как скакали!!!!
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