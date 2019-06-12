Долар розвернувся: на скільки подорожчала валюта в банках України

В Україні курс долара вдень в середу, 12 червня, піднявся на 14 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,57 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 19 копійок і становить 30,14 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,29 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 8 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 30,03 грн/€.

Так, за день європейська валюта подорожчала на 23 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара піднявся на 12 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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